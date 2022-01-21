В четверг жюри Союза медиаорганизаций Эстонии выбрало лучшие материалы, созданные русскоязычными журналистами Эстонии в 2021 году. Работы номинированы в трех категориях, имена победителей станут известны 17 февраля.
Комментарий председателя жюри Полины Волковой:
Русскоязычные журналисты Эстонии раскрывают оригинальные темы, находят ярких героев и показывают важные проблемы, которые не всегда доходят до журналистов эстоноязычных СМИ. Это видно и по конкурсным работам. Наличие этого взгляда необходимо, чтобы медиаполе Эстонии было разнообразным и полноценным.
Радует проработанность расследований и репортажей. Однако ярких мнений в этом году было мало. Жюри призывает журналистов активнее высказывать свою позицию.
В этом году неожиданно много работ было связано с городским пространством, культурой, архитектурой и историей. Эти материалы оказались по-настоящему познавательными, спасибо!
Не всё умещается в узкие рамки категорий и критериев. Поэтому хотим отдельно выделить и поблагодарить также следующих журналистов и издания.
- Евгения Волохонская и Татьяна Гасова (ETV+), снявшие документальный цикл „Домой» о том, как дети находят приемных родителей. Проект безусловно достоин зрительского внимания.
- Журналист Delfi Роман Старопопов и Антон Алексеев – одни из немногих местных русскоязычных журналистов, которые ездят в места напряженности и конфликтов.
- Радует появление молодых изданий, пишущих о культуре, молодежи и городской жизни. Желаем им удачи!