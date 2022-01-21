В четверг жюри Союза медиаорганизаций Эстонии выбрало лучшие материалы, созданные русскоязычными журналистами Эстонии в 2021 году. Работы номинированы в трех категориях, имена победителей станут известны 17 февраля.

•Цикл репортажей из Литвы:

Роман Старопопов, Rus.Delfi (29 июля, 1 и 2 августа)

Состав жюри: главный редактор ETV+ Екатерина Таклая, выпускающий редактор "Нарвской газеты" Светлана Зайцева, эстонский координатор программы медиаобразования Стокгольмской школы экономики в Риге Юлия Родина, главный редактор Delfi на русском языке Андрей Шумаков, главный редактор газеты «МК-Эстония» Андрей Мокиевский, работой жюри руководила главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова.

Комментарий председателя жюри Полины Волковой:

Русскоязычные журналисты Эстонии раскрывают оригинальные темы, находят ярких героев и показывают важные проблемы, которые не всегда доходят до журналистов эстоноязычных СМИ. Это видно и по конкурсным работам. Наличие этого взгляда необходимо, чтобы медиаполе Эстонии было разнообразным и полноценным.

Радует проработанность расследований и репортажей. Однако ярких мнений в этом году было мало. Жюри призывает журналистов активнее высказывать свою позицию.

В этом году неожиданно много работ было связано с городским пространством, культурой, архитектурой и историей. Эти материалы оказались по-настоящему познавательными, спасибо!

Не всё умещается в узкие рамки категорий и критериев. Поэтому хотим отдельно выделить и поблагодарить также следующих журналистов и издания.

- Евгения Волохонская и Татьяна Гасова (ETV+), снявшие документальный цикл „Домой» о том, как дети находят приемных родителей. Проект безусловно достоин зрительского внимания.

- Журналист Delfi Роман Старопопов и Антон Алексеев – одни из немногих местных русскоязычных журналистов, которые ездят в места напряженности и конфликтов.

- Радует появление молодых изданий, пишущих о культуре, молодежи и городской жизни. Желаем им удачи!