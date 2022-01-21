Таллиннская биржа просела
Карис: вчера журналист спросил меня - «Когда начнется война?»
Tallinna Kaubamaja Group увеличил оборот и прибыль
Инвестор
Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: сумеют ли договориться партнеры по коалиции?
От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка Ааб: я не смог повлиять на минобороны
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: розница упала, рынки в пляс
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение