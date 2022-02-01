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    Зафиксировано 6520 новых случаев коронавируса, умерли четверо

    За минувшие сутки было проанализировано 13 314 тестов на коронавирус, 6520 из них дали положительный результат.

    Вакцинация против коронавируса (иллюстративное фото).Фото: LUKAS BARTH, Reuters/Scanpix
    Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались четыре человека в возрасте от 67 до 88 лет.
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