  • Поделиться:

    Белорусского предпринимателя Александра Василевича освободили в зале суда

    Белорусского предпринимателя Александра Василевича, о котором ДВ писали в прошлом году, освободили в зале суда.

    Александр Василевич и Надежда ЗеленковаФото: Частный архив
    Об Александре Василевиче ДВ писали в апреле прошлого года: его жена Надежда Зеленкова бежала в Эстонию, здесь же живет партнер Василевича по рекламному бизнесу. Василевич - совладелец компании Vondel/Hepta, одного из крупнейших рекламных агентств Беларуси. Он также является акционером медиакомпании Mint Media.

    Читайте подробнее:

    "Вести бизнес в Беларуси – значит рисковать своими сотрудниками. Любой может стать заложником"

    Василевич был волонтёром в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. После ареста в августе 2020 года белорусское правозащитное сообщество признало Василевича политическим заключённым. Официально предъявленное ему обвинение – уклонение от уплаты налогов.
    Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима, однако в связи с истечением срока заключения он вышел на свободу, сообщают белорусские СМИ.
    Как предполагает портал dev.by, вероятно, Василевичу засчитали срок пребывания в СИЗО (он находился там с августа 2020 года, один день в СИЗО считается за полтора дня в колонии).

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Мертсина: ЕЦБ может поднять базовые ставки уже в ближайшие месяцы
Владельцу завода компании Windoor грозит арест счетов
Цены на нефть поднялись до семилетнего максимума
Инвестор
Nordea увеличил дивиденды более чем в полтора раза
Результаты банка Nordea в четвертом квартале оказались лучше ожидаемых. Банк значительно увеличил размер дивидендов и обнародовал новые амбициозные цели по увеличению прибыльности, сообщает Reuters.
Результаты банка Nordea в четвертом квартале оказались лучше ожидаемых. Банк значительно увеличил размер дивидендов и обнародовал новые амбициозные цели по увеличению прибыльности, сообщает Reuters.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Оливия Краних: новые требования – ад для законопослушных предпринимателей
Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
Все мнения
Эпицентр
Бизнесмена приговорили к четырем годам реального срока: «Мой приговор - нечто невероятное»
Согласно недавнему решению суда, известный в Ида-Вирумаа предприниматель строительного сектора Алар Сепперн должен отправиться за решетку на четыре года по обвинению в налоговых преступлениях и мошенничестве. Этот приговор выглядит необычайно суровым для Эстонии, где за экономические преступления, как правило, наказывают условно. Судья, однако, считает, что этого предпринимателя следовало наказать именно так: «Алар Сепперн столько обманывал, что это стало для него нормой».
Согласно недавнему решению суда, известный в Ида-Вирумаа предприниматель строительного сектора Алар Сепперн должен отправиться за решетку на четыре года по обвинению в налоговых преступлениях и мошенничестве. Этот приговор выглядит необычайно суровым для Эстонии, где за экономические преступления, как правило, наказывают условно. Судья, однако, считает, что этого предпринимателя следовало наказать именно так: «Алар Сепперн столько обманывал, что это стало для него нормой».
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Яника Мерило: хулиганство - это образ жизни
В гостях у подкаста "Деловые люди" побывала Яника Мерило - человек, за которым в Украине прочно закрепился ярлык "эстонской реформаторки". Уже несколько лет она помогает Украине вводить электронные государственные услуги как в Эстонии.
В гостях у подкаста "Деловые люди" побывала Яника Мерило - человек, за которым в Украине прочно закрепился ярлык "эстонской реформаторки". Уже несколько лет она помогает Украине вводить электронные государственные услуги как в Эстонии.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение