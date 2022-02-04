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Полина Волкова

4 февраля 2022 в 12:20 Поделиться:









Белорусского предпринимателя Александра Василевича освободили в зале суда

Белорусского предпринимателя Александра Василевича, о котором ДВ писали в прошлом году, освободили в зале суда.

Александр Василевич и Надежда Зеленкова Фото: Частный архив

Об Александре Василевиче ДВ писали в апреле прошлого года: его жена Надежда Зеленкова бежала в Эстонию, здесь же живет партнер Василевича по рекламному бизнесу. Василевич - совладелец компании Vondel/Hepta, одного из крупнейших рекламных агентств Беларуси. Он также является акционером медиакомпании Mint Media.

Василевич был волонтёром в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. После ареста в августе 2020 года белорусское правозащитное сообщество признало Василевича политическим заключённым. Официально предъявленное ему обвинение – уклонение от уплаты налогов.

Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима, однако в связи с истечением срока заключения он вышел на свободу, сообщают белорусские СМИ.