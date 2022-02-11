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    Чистая прибыль "Роснефти" в 2021 году выросла более чем в 6 раз

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года увеличилась более чем в 6 раз и достигла рекордного значения в 883 млрд рублей ($11,9 млрд), пишет TACC.

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    В четвертом квартале 2021 года чистая прибыль компании составила 187 млрд руб. ($2,5 млрд).
    Выручка "Роснефти" в 2021 году выросла на 52,2%, до 8,76 трлн рублей, а в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом - на 9,4%, до 2,537 трлн рублей.
    Рост выручки в четвертом квартале обусловлен увеличением объемов экспорта нефти (+11,5%), а также ростом цены на нефть (+8,9% в рублевом выражении). Показатель EBITDA в 2021 году вырос на 92,7% и достиг исторического максимума - 2,33 трлн рублей.
    Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендных выплат акционерам компании, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин: «Учитывая приверженность компании дивидендной политике, прибыль за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендов. Это в полной мере соответствует целям стратегии компании по увеличению выплат акционерам и росту доходности акций».

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