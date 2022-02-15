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15 февраля 2022 в 13:09 Поделиться:









Эстония «подарила» Латвии транзит белорусских нефтепродуктов

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В начале февраля Эстония приняла решение о приостановке транзита белорусских нефтепродуктов через Эстонию. Правительство надеялось, что Латвия и Литва присоединятся к эмбарго, однако пока что этого не произошло, и вполне вероятно, что с марта белорусская нефть будет проходить через Латвию, пишет Postimees.

В январе стало ясно, что несмотря на ужесточение санкций ЕС в отношении режима Лукашенко, экспорт нефтепродуктов из Беларуси в Эстонию в прошлом году вырос до рекордного уровня.