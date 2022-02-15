Новости

dv.ee

15 февраля 2022 в 8:25 Поделиться:









Правящая коалиция хочет изменить систему расчета не облагаемого налогом минимума

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Правительство, обещавшее "налоговый мир", готово пересмотреть свои взгляды: в Партии реформ и Центристской партии хотят внести изменения в систему расчета не облагаемого налогом минимума, пишет rus.err.ee.

"На наш взгляд решение проблемы в том, чтобы у людей оставалось больше денег, для этого нужно менять налоговую систему, которая сейчас наказывает средний класс. То есть, все люди вне зависимости от дохода могли бы иметь не облагаемый минимум в размере 500 евро", - считает премьер-министр, председатель Партии реформ Кая Каллас.

Ратас согласен с тем, что в системе назрели перемены, но считает, что скорее стоит повысить необлагаемый минимум.

"С точки зрения Центристской партии, эту систему в какой-то момент нужно поменять, не знаю, наступит этот момент в ближайшее время или после выборов в Рийгикогу, но в нынешнем виде не облагаемый налогом минимум устарел, при этом ступенчатый принцип системы должен обязательно остаться", - пояснил Юри Ратас.

Кроме того, центристы предлагают смягчить инфляционный удар с помощью снижения топливных акцизов.