Правящая коалиция хочет изменить систему расчета не облагаемого налогом минимума
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Правительство, обещавшее "налоговый мир", готово пересмотреть свои взгляды: в Партии реформ и Центристской партии хотят внести изменения в систему расчета не облагаемого налогом минимума, пишет rus.err.ee.
"На наш взгляд решение проблемы в том, чтобы у людей оставалось больше денег, для этого нужно менять налоговую систему, которая сейчас наказывает средний класс. То есть, все люди вне зависимости от дохода могли бы иметь не облагаемый минимум в размере 500 евро", - считает премьер-министр, председатель Партии реформ Кая Каллас.
Ратас согласен с тем, что в системе назрели перемены, но считает, что скорее стоит повысить необлагаемый минимум.
"С точки зрения Центристской партии, эту систему в какой-то момент нужно поменять, не знаю, наступит этот момент в ближайшее время или после выборов в Рийгикогу, но в нынешнем виде не облагаемый налогом минимум устарел, при этом ступенчатый принцип системы должен обязательно остаться", - пояснил Юри Ратас.
Кроме того, центристы предлагают смягчить инфляционный удар с помощью снижения топливных акцизов.
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