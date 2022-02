Новости

Дмитрий Фефилов

Дмитрий Фефилов

21 февраля 2022









Merko заключила крупный договор на строительство квартала Лийвалайа

AS Merko Ehitus Eesti, входящая в группу AS Merko Ehitus, и OÜ Tiigiveski Arendus, входящая в группу AS Kapitel, заключили договор на строительство надземной части квартала Лийвалайа.

Стоимость договора составляет примерно 116 миллионов евро, включая НДС. Весь квартал будет завершен в третьем квартале 2024 года.