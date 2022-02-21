«В этом вся моя жизнь»: кто они – предприниматели, которые получат государственные награды?

Акции финского производителя лекарств Orion выросли на 25%

Курс акций финской фармацевтической компании Orion в конце недели вырос почти на 25% на фоне новостей о том, что ее препарат Nubeqa обладает большим потенциалом, чем предполагалось ранее.

Курс акций финской фармацевтической компании Orion в конце недели вырос почти на 25% на фоне новостей о том, что ее препарат Nubeqa обладает большим потенциалом, чем предполагалось ранее.