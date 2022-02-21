«В этом вся моя жизнь»: кто они – предприниматели, которые получат государственные награды?
Соучредитель нескольких стартапов, ментор и ангельский инвестор Рагнар Сасс.Фото: Andres Haabu
Накануне Дня независимости президент Эстонии Алар Карис представил к государственным наградам 148 человек, в том числе 14 предпринимателей.
«Накануне Дня независимости Эстонская Республика благодарит людей, чья целеустремленность, доблесть, самоотверженность, находчивость или творчество послужили примером для многих других людей и сделали Эстонию лучше, заботливее, заметнее и предприимчивее», - отметил Карис.
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