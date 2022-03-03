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3 марта 2022 в 6:11 Поделиться:









В 2021 году средняя зарплата составила 1548 евро

Фото: FRANCK LODI/SIPA

По данным Департамента статистики, в прошлом году средняя месячная брутто-зарплата на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии составила 1548 евро, что на 6,9% выше, чем в 2020 году. Рост зарплат восстановился после замедления в 2020 году до уровня, предшествующего пандемии.

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сфере информации и связи (2804 евро), финансовой и страховой деятельности (2568 евро) и в энергетике (2128 евро). «Наиболее низкой зарплата была в сфере в сфере операций с недвижимостью (1132 евро) и в сфере услуг по проживанию и питанию (916 евро)», – сказал Таркиайнен.