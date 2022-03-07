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    Российские ритейлеры ввели ограничения на продажу продуктов

    Крупнейшие российские сети супермаркетов, в том числе "Ашан", "Лента", "Пятерочка" и "Перекресток" ввели ограничения на продажу ряда продовольственных товаров в одни руки.

    В сотнях магазинов сети "Лента" ограничена продажа сахара и подгузников.Фото: Maxim Shemetov, Reuters/Scanpix
    Речь идет об ограничении продаж некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы с перекупщиками, информирует ТАСС.
    В конце прошлой недели инициативу ритейлеров об ограничении поддержали российские министерство промышленности и торговли и министерство сельского хозяйства, дополняет картину "Коммерсант".
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    Как передает РИА "Новости", магазины сетей "Ашан", "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" ограничили большие объемы закупки некоторых товаров.
    Сеть супермаркетов "Лента" также ввела лимиты на количество товаров при покупках в магазинах за один раз.
    Как сообщило руководство "Ленты", это относится к крупам, чаю, кофе, сахару, муке, продуктам быстрого приготовления, приправам, соусам, мясной и рыбной консервации, маслам, косметике, средствам для стирки, туалетной бумаге, детской бытовой химии и подгузникам.
    В России у "Ленты" 254 гипермаркета в 89 городах и 503 супермаркета в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, на Урале и в Центральном округе. По данным сайта, карточкой покупателя "Ленты" пользуются свыше 19 миллионов жителей России.

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