Российские ритейлеры ввели ограничения на продажу продуктов
Крупнейшие российские сети супермаркетов, в том числе "Ашан", "Лента", "Пятерочка" и "Перекресток" ввели ограничения на продажу ряда продовольственных товаров в одни руки.
В сотнях магазинов сети "Лента" ограничена продажа сахара и подгузников.Фото: Maxim Shemetov, Reuters/Scanpix
Речь идет об ограничении продаж некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы с перекупщиками, информирует ТАСС
.
В конце прошлой недели инициативу ритейлеров об ограничении поддержали российские министерство промышленности и торговли и министерство сельского хозяйства, дополняет картину "Коммерсант"
.
Как передает РИА "Новости"
, магазины сетей "Ашан", "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" ограничили большие объемы закупки некоторых товаров.
Сеть супермаркетов "Лента" также ввела лимиты на количество товаров при покупках в магазинах за один раз.
Как сообщило руководство "Ленты"
, это относится к крупам, чаю, кофе, сахару, муке, продуктам быстрого приготовления, приправам, соусам, мясной и рыбной консервации, маслам, косметике, средствам для стирки, туалетной бумаге, детской бытовой химии и подгузникам.
В России у "Ленты" 254 гипермаркета в 89 городах и 503 супермаркета в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, на Урале и в Центральном округе. По данным сайта, карточкой покупателя "Ленты" пользуются свыше 19 миллионов жителей России.
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