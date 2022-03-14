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14 марта 2022 в 13:54 Поделиться:









Инфляция и война повышают стоимость строительства Rail Baltica

Фото: Rail Baltica

Рост темпов инфляции повышает цену строительства железной дороги европейского стандарта Rail Baltica, заявила замминистра транспорта Литвы Лорета Маскалёвене, передает Rus.Delfi.lv.

"Инфляция не обошла стороной и Rail Baltica. На сегодняшний день у нас есть две основные проблемы с финансированием. Текущее финансирование, полученное на участок от Каунаса до Паневежиса в 2014-2020 годах, и явный рост цен по техническим проектам и сметам", - заявила Маскалёвене на прошлой неделе на заседании комитета по экономике Сейма.

По ее словам, нынешний рост цен не последний, потому что война в Украине также вызовет их новое повышение.

Маскалёвене сообщила, что уже началось обсуждение с Еврокомиссией об увеличении финансирования проекта. Заявки на новый период финансирования в 2021-2027 гг. подали все три страны Балтии – в общей сложности запрашивается почти 1,5 млрд евро. Решение Еврокомиссии о финансировании ожидается во второй половине текущего года.

С 2014 года общая поддержка Rail Baltica со стороны ЕС достигла более 950 млн евро, а вместе с национальными фондами - около 1,14 млрд евро. В июле 2020 года лидеры ЕС достигли политического соглашения о выделении еще 1,4 млрд евро в новой финансовой перспективе для Rail Baltica.

Общая стоимость проекта ранее планировалась в размере около 5,8 млрд евро. Позже сообщалось, что она выросла до 7 млрд евро. Официальная пересмотренная стоимость проекта пока не сообщается.