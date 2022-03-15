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    Минэкономики предлагает временно увеличить вырубку леса

    Фото: Andras Kralla

    Министр предпринимательства Андрес Сутть предложил Министерству окружающей среды временно увеличить объемы вырубки леса, чтобы смягчить нехватку сырья для промышленных предприятий Эстонии, вызванную войной и санкциями.

    Об этом сообщает Министерство экономики в пресс-релизе.
    «Агрессия России в Украине привела к неопределенности на мировых товарных и финансовых рынках, и как Эстония, так и другие страны Евросоюза столкнулись с большой нехваткой сырья. Поскольку Россия была важным источником импорта древесины, металла и удобрений, санкции против России и Беларуси окажут значительное влияние на многие отрасли промышленности Эстонии. Но это цена, которую мы готовы заплатить, чтобы остановить агрессора», - заявил Сутть.
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    По словам Суття, помимо нехватки сырья, военные действия России также привели к повышению цен на энергоносители, что также влияет на повседневную деятельность и конкурентоспособность компаний. Хотя поиск решений - это проблема для всей Европы, по словам министра, задача эстонского государства - предложить предпринимателям все возможные решения.
    «В случае нехватки сырья мы можем поддержать предпринимателей, временно увеличив использование местных ресурсов. Одним из таких ресурсов является древесина, и временное увеличение объемов рубки позволило бы покрыть потребности лесной и лесной промышленности, мебельной промышленности, строительной отрасли и т. д., а также обеспечить долгосрочную конкурентоспособность нашего лесного хозяйства и смягчение последствий кризиса», - сказал Сутть.
    По данным министерства, сегодня эстонская лесная и деревообрабатывающая промышленность экспортирует около 900 000 м3 пиломатериалов и импортирует 1,1 млн м3 из России и Беларуси.
    «Поскольку экспортируемая и импортируемая лесоматериалы различны по своему характеру, нецелесообразно компенсировать недостатки импорта за счет экспорта», - пояснил министр.
    Министр подчеркнул, что хотя в будущем «зеленый поворот» будет иметь ключевое значение, временное смягчение экологических целей поможет экономике Эстонии в целом лучше справиться с кризисом, не ставя под угрозу достижение долгосрочных экологических целей. «Поэтому мы просим Министерство окружающей среды пересмотреть сегодняшние объемы вырубки и ограничения, чтобы продолжить лесохозяйственные работы и поддержать эстонские лесные и промышленные предприятия. Таким образом, мы дадим компаниям возможность еще больше стремиться к достижению целей "зеленой революции» в будущем", - добавил Сутть.
    Кроме того, Министерство призывает пересмотреть ограничения, действующие в период гнездования птиц. Министерство также просит привлечь Эстонскую ассоциацию лесной и деревообрабатывающей промышленности к участию в принятии решения.

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