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16 марта 2022 в 11:27 Поделиться:









Глава Premia Айвар Аус: более мелкие игроки будут вынуждены уйти с рынка

Генеральный директор Premia Айвар Аус. Фото: Raul Mee

По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут Tööstusuudised.

Как вы относитесь к расточительству продуктов и к тому, что с полок магазинов убирают российские товары?

Я считаю, что все, что уже куплено и оплачено, надо продать, тут не стоит излишне надумывать. Больше покупать определенно не нужно. Это, конечно, ударит по нашим местным оптовикам, что тоже плохое решение, но война изменила всё, и теперь, к сожалению, учитываются другие переменные.

Какие изменения ждут пищевую промышленность в ближайшие месяцы?

Все дорожает и немало. С 1 апреля подорожают даже поступающие из Польши фрукты, и альтернативы нет. Торговые сети не повышают цены, поскольку совсем недавно они уже повышали их из-за роста цен на электроэнергию и других cоставляющих производства. Это приведет к снижению корпоративной прибыли и инвестиций в будущем.

Снова дорожает упаковка, но самой большой проблемой уже стала ее доступность в целом. Это точно затрагивает все отрасли производства и промышленности. Мы живем одним днем, и обычно на складе хранится запас товаров на два месяца, но будущее непредсказуемо. Докупаем мы уже более дорогие товары, и хорошо, что что-то вообще еще поступает. Риски велики.

Повлияло ли и в какой степени происходящее в Украине на производство Premia? Вы импортируете сырье из России, Украины и Беларуси?

Нам только что пришли из Украины сахарные вафли, которые мы используем для мороженого типа Sipsik и Vanamees. Где-то в середине лета они будут убраны с продажи, поскольку запасы скудные и получить больше товара мы пока не можем. Однако мы работаем над этим и ищем альтернативные решения для замены вафли на аналогичную. Более дешевые вафли поступают из Латвии, их мы используем, например, для мороженого Väike Tom. Их хватает.

Экспорт в Беларусь прекратился сразу, и это было молниеносное решение. Эту потерю мы переживем, поскольку экспортировали туда только по два грузовика замороженных соков Limpa. В Россию и Украину товары Premia не экспортируются.

Как рост цен и кризис отразятся на экономике в целом? Есть мнение, что в ближайшие месяцы может наступить экономический кризис, верите ли вы в это?

Сырье дорожает: свежие сливки, масло, молоко, вафли, глазурь и упаковка. Цены в магазинах выросли на 5-6%, и я не верю, что торговые сети акцептируют вторую волну повышения цен, хотя для нас рост стоимости сырья гарантирован. Многие малые игроки во всех секторах будут вынуждены уйти с рынка, а более крупные останутся, поскольку у них есть ресурсы.

Надеемся, что кризиса не будет, поскольку начало года было хорошим и ситуация еще меняется. Никто не знает, когда цены стабилизируются. Поставки молока из России и Украины уменьшаются, а стоимость молочных товаров растет – некоторые предприниматели определенно откажутся от животноводства.