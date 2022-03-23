Райк: рост цен на отопление в Нарве может привести к социальной катастрофе

Руководители промышленных предприятий: грядут трудные времена

Многие промышленные предприятия Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими партнерами. Война в Украине продолжается четыре недели, и долгосрочные последствия санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, прогнозировать пока сложно, полагают руководители эстонских предприятий. Тем не менее, уже сегодня ясно, что новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего.

Многие промышленные предприятия Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими партнерами. Война в Украине продолжается четыре недели, и долгосрочные последствия санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, прогнозировать пока сложно, полагают руководители эстонских предприятий. Тем не менее, уже сегодня ясно, что новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего.