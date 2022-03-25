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25 марта 2022 в 9:52 Поделиться:









Уровень госдолга Эстонии в 2021 году составил 18% от ВВП

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По предварительным данным Департамента статистики, в 2021 году дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии составил 2,4% от валового внутреннего продукта и государственный долг – 18% от ВВП. В конце прошлого года расходы консолидированного бюджета правительственного сектора превысили доходы на 721 миллион евро, сообщает пресс-служба департамента статистики.

В Эстонии правительственный сектор подразделяется на три: центральное правительство, местные самоуправления и фонды социального страхования. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Ахермаа, с дефицитом бюджета завершили год как центральное правительство, так и местные самоуправления: 742 млн евро и 115 млн евро соответственно. «При этом ситуация в правительственном секторе была значительно лучше, чем годом ранее – в 2020 году дефицит составлял 1,2 млрд евро и это было обусловлено прежде всего мерами, связанными с COVID-19. У фондов социального страхования, напротив, доходы превысили расходы и профицит бюджета составил 136 млн евро», – пояснила Ахермаа.

Консолидированный государственный долг* (т.н. Маастрихтский долг) несколько вырос и к концу года составил 5,5 млрд евро. Долг увеличился как у центрального правительства, так и у местных самоуправлений. Обязательства перед фондами социального страхования составили 909 млн евро, а обязательства по долгосрочным кредитам за год увеличились на 15%. При этом уровень долговых обязательств правительственного сектора по отношению к ВВП остался стабильным, поскольку ВВП также вырос.

Центральное правительство образуют государственные бюджетные учреждения и внебюджетные фонды, целевые учреждения и общественно-правовые юридические лица. Общая задолженность центрального правительства выросла по сравнению с предыдущим годом на 10%, составив к концу года 5,6 млрд евро. Связанные с долгосрочными кредитами обязательства увеличились на 17%. Объем долгосрочных облигаций центрального правительства в 2020 году существенно увеличился, но в прошлом году остался на том же уровне – 1,5 млрд евро. Доля внешнего долга, т.е. долговых обязательств центрального правительства перед остальным миром составила 64%.

К местным самоуправлениям относятся учреждения городских и волостных управ вместе с подведомственными учреждениями и целевые учреждения. Общая задолженность сектора местных самоуправлений составила к концу года 908 млн евро. Связанные с долгосрочными кредитами обязательства увеличились на 7%. Объем долгосрочных облигаций продолжил тенденцию к снижению и за год уменьшился почти на треть. Внешний долг сократился до 25% долга местных самоуправлений.

Фонды социального страхования, т.е. Больничная касса и Касса по безработице в долге правительственного сектора не участвовали.

* Государственный долг, или Маастрихтский долг – это обязательства по денежным средствам и депозитам, долговым ценным бумагам и кредитам у единиц, входящих в сектор государственного управления. Государственный долг измеряется как доля валового внутреннего продукта (ВВП) и показывает, сколько государство взяло кредитов и в каком объеме размещает деньги других единиц.

Название Маастрихтский долг исходит из Маастрихтских критериев, которые среди прочего устанавливают для стран-кандидатов на вступление в еврозону границу государственного долга (не более 60% от ВВП). Задолженность рассчитывается без процентных обязательств.