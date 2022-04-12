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12 апреля 2022 в 13:12 Поделиться:









Девять эстонских компаний объявили о коллективных сокращениях

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

C начала войны в Украине девять компаний уведомили Кассу по безработице о коллективных сокращениях, однако ни один из случаев не был связан с последствиями санкций или разрывом деловых отношений, пишет Äripäev.

По словам пресс-секретаря Кассы по безработице Анники Коппель, связанные с Россией санкции, безусловно, окажут влияние на экономику и рынок труда, но пока сложно сказать, когда это произойдет и в каком объеме: «Но мы следим за ситуацией и готовы к росту безработицы».

Начиная с 24 февраля девять компаний уведомили Кассу по безработице о коллективных сокращениях – в общей сложности планируется сократить 178 рабочих мест.

По секторам количество сокращенных рабочих мест распределилось следующим образом: промышленность – 68 рабочих мест, предприятия по размещению и питанию – 44 рабочих места, информация и связь – 36 рабочих мест, образования – 30 рабочих мест.

«Причины сокращений в основном связаны с сокращением рабочей нагрузки, реорганизацией работы или ликвидацией компании», - пояснила Коппель.

В июне Эстония может ощутить первые последствия войны

Хотя дефицит торгового баланса (отрицательная разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта всех товаров и услуг) Эстонии в феврале достиг рекордных 309 миллионов евро, ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура утверждает, что война в Украине и введённые против России санкции еще не оказали на него влияния.

Если в феврале Эстония импортировала из России товаров на 175 млн евро, из которых львиную долю составили энергоносители, то доля восточного соседа в экспорте Эстонии весьма мала, составив в феврале 4% или 61 млн евро.

По мнению Пуура, более ясная картина влияния санкций и войны на экономику Эстонии должна появиться в июне, когда будут опубликованы статистические данные, отражающие экспорт и импорт услуг. «В последнее время именно услуги делают общий баланс положительным, - отмечает аналитик. – Надеемся, что экспорт услуг поможет компенсировать большой дефицит экспорта товаров».

Война в Украине, несомненно, скажется и на экономике торговых партнеров Эстонии.