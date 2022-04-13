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    Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Рийгикогу

    Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: RONALDO SCHEMIDT, Scanpix

    13 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Рийгикогу. В своей речи он поблагодарил Эстонию за поддержку, однако подчеркнул, что в Москве уверены – «для европейцев приоритет сохранения торговли будет выше, чем приоритет безопасности или даже приоритет выживания соседних народов».

    «Попытка России захватить всю Украину после восьми лет на Донбассе - это то же самое, что пришлось пережить и вашему народу в Эстонии - депортации, фильтрационные лагеря, уничтожение всех тех, кто поддерживает национальную идею», - сказал Зеленский.
    Он призвал политиков ввести новый пакет санкций против России на уровне ЕС, в который вошло бы полное блокирование российских счетов.
    «Европейский Союз не имеет права быть спонсором депортаций и войны. Политики должны еще более серьезно заняться санкциями против России. Санкции нужны, потому что это единственный инструмент привлечь Россию к миру», - подчеркнул президент Украины.
    С полным текстом речи Владимира Зеленского можно ознакомиться на портале Rus.ERR.

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