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    Законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма направлен на первое чтение

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Комиссия решила направить законопроект на первое чтение, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

    Председатель комиссии Андрей Коробейник пояснил, что целью конвенции является создание международной системы сотрудничества, призванной предотвращать тяжкие преступления. Она позволит более эффективно изымать у преступников средства совершения преступлений и доход, полученный преступным путем.
    «Отмывание денег и схемы финансирования терроризма охватывают, как правило, несколько государств. Для их предотвращения необходимо межгосударственное сотрудничество. В настоящий момент нет ни одной другой международной конвенции, которая была бы аналогичным образом сосредоточена на предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также на регулировании надзора», – отметил Коробейник. Он добавил, что международное сотрудничество и меры, применяемые для пресечения финансирования терроризма и отмывания денег, лежат в основе работы бюро данных об отмывании денег.
    Коробейник пояснил, что эстонское законодательство находится в соответствии с конвенцией, поэтому дополнительные изменения в законы не потребуются. Законопроект призван ратифицировать конвенцию Совета Европы и создать возможности для ее применения.
    По словам заместителя председателя комиссии Айвара Кокка, конвенция преследует следующие цели: укрепление единства государств-членов совета; соблюдение единой уголовной политики; применение современных и эффективных международных методов при предотвращении тяжких преступлений, которые все чаще приобретают международный характер; создание эффективной системы международного сотрудничества.
    «Конвенция предусматривает анализ, т.е. проведение первичной оценки релевантности и важности переданного уведомления. Анализ позволит выявить необходимость передачи уведомления следственным учреждениям», – отметил Кокк. Он добавил, что в соответствии с конвенцией, передача уведомления означает, что после анализа информации, содержащейся в уведомлении, бюро данных об отмывании денег могут направлять соответствующую информацию по меньшей мере внутригосударственным учреждениям и бюро данных об отмывании денег других государств.
    Эстония подписала конвенцию 7 марта 2013 года. Всего документ подписали 42 государства-члена Совета Европы, 37 из которых его ратифицировали.
    Финансовая комиссия направила инициированный правительством проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (583 SE) на первое чтение, которое состоится 4 мая. Комиссия предложила закончить первое чтение.

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