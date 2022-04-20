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dv.ee

20 апреля 2022 в 6:43 Поделиться:









Государство выплатило 170 млн евро в качестве компенсации за энергоносители

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Посредством установленных Министерством экономики и коммуникаций мер государство компенсировало высокие цены на энергоносители частным лицам и предприятиям на сумму 158 млн евро.

Кроме того, с декабря, когда местные самоуправления начали принимать ходатайства, было одобрено 77 670 заявлений и выплачено почти 10,5 млн евро, пишет rus.err.ee.

В общей сложности высокие цены на энергоносители были возмещены бытовым и бизнес-потребителям посредством семи мер, шесть из которых разработаны Министерством экономики и коммуникаций, а одна - Министерством финансов.

Компенсация счетов за электричество, газ и центральное отопление для семей с доходом не выше среднего была разработана Министерством финансов, и хотя первоначально компенсация должна была быть выплачена с сентября (задним числом) по март этого года, правительство продлило эту меру до апреля включительно – в настоящее время у правительства нет планов продлевать меру до мая.

Больше всего одобренных ходатайств было в Харьюмаа - 37 101, из них 26 055 - из Таллинна.