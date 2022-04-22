Более десяти государственных сайтов в Эстонии подверглись кибератаке
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Департамент государственной инфосистемы (RIA) сообщил о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии: среди прочего, целью нападения стали сайты eesti.ee, id.ee, politsei.ee, vm.ee и president.ee.
Кроме того, предпринимались попытки внести перебои в работу сайтов других связанных с государством организаций, пишет rus.err.ee.
По словам руководителя отдела киберинцидентов RIA Тыну Таммера, хакеры пытались вывести сайты из строя, но им удалось создать лишь небольшие кратковременные помехи.
RIA продолжит анализировать кибератаки.
Согласованный правительством дополнительный бюджет позволяет ведомству использовать меры, предназначенные для рассеивания таких атак, тем самым снижая их воздействие на сайты госучреждений.
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