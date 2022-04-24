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    Лизинговая фирма из США спишет с баланса оставшиеся в России самолеты

    Руководство американской Air Lease Corporation приняло решение о списании с баланса 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций, сообщает Reuters.

    Западные фирмы пытаются вернуть из России более 400 самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями. Фото: MAXIM SHEMETOV, Reuters/Scanpix
    Общая стоимость не возвращенных компании авиалайнеров превышает 800 млн долларов, информирует Reuters.
    21 самолет из числа списываемых с баланса принадлежит непосредственно Air Lease Corporation, еще 6 находятся в управлении компании.
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    Списание будет отражено в отчете о прибылях Air Lease Corporation за первый квартал, который должен быть обнародован в начале мая.
    Руководство компании уже подало страховщикам свои требования о возмещении ущерба в связи с утратой самолетов, заявив при этом, что оценивает возможность их возвращения как "маловероятную".
    Западные лизинговые фирмы в настоящее время пытаются добиться возвращения из России более 400 авиалайнеров общей стоимостью почти 10 млрд долларов, которые остались в стране с введением санкций после начала войны в Украине.
    Арендованные самолеты надлежало вернуть западным лизинговым компаниям до конца марта нынешнего года, однако российские авиапредприятия проигнорировали это требование.
    В середине марта президент Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям регистрировать права на взятые в лизинг иностранные самолеты, что дает возможность использовать их на внутренних рейсах.

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Лизинговая фирма из США спишет с баланса оставшиеся в России самолеты
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