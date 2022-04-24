Лизинговая фирма из США спишет с баланса оставшиеся в России самолеты
Руководство американской Air Lease Corporation приняло решение о списании с баланса 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций, сообщает Reuters.
Западные фирмы пытаются вернуть из России более 400 самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями. Фото: MAXIM SHEMETOV, Reuters/Scanpix
Общая стоимость не возвращенных компании авиалайнеров превышает 800 млн долларов, информирует Reuters
.
21 самолет из числа списываемых с баланса принадлежит непосредственно Air Lease Corporation, еще 6 находятся в управлении компании.
Списание будет отражено в отчете о прибылях Air Lease Corporation за первый квартал, который должен быть обнародован в начале мая.
Руководство компании уже подало страховщикам свои требования о возмещении ущерба в связи с утратой самолетов, заявив при этом, что оценивает возможность их возвращения как "маловероятную".
Западные лизинговые фирмы в настоящее время пытаются добиться возвращения из России более 400 авиалайнеров общей стоимостью почти 10 млрд долларов, которые остались в стране с введением санкций после начала войны в Украине.
Арендованные самолеты надлежало вернуть западным лизинговым компаниям до конца марта нынешнего года, однако российские авиапредприятия проигнорировали это требование.
В середине марта президент Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям регистрировать права на взятые в лизинг иностранные самолеты, что дает возможность использовать их на внутренних рейсах.
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