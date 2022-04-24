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24 апреля 2022 в 12:08 Поделиться:









Лизинговая фирма из США спишет с баланса оставшиеся в России самолеты

Руководство американской Air Lease Corporation приняло решение о списании с баланса 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций, сообщает Reuters.

Западные фирмы пытаются вернуть из России более 400 самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями. Фото: MAXIM SHEMETOV, Reuters/Scanpix

Общая стоимость не возвращенных компании авиалайнеров превышает 800 млн долларов, информирует Reuters

21 самолет из числа списываемых с баланса принадлежит непосредственно Air Lease Corporation, еще 6 находятся в управлении компании.

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Списание будет отражено в отчете о прибылях Air Lease Corporation за первый квартал, который должен быть обнародован в начале мая.

Руководство компании уже подало страховщикам свои требования о возмещении ущерба в связи с утратой самолетов, заявив при этом, что оценивает возможность их возвращения как "маловероятную".

Западные лизинговые фирмы в настоящее время пытаются добиться возвращения из России более 400 авиалайнеров общей стоимостью почти 10 млрд долларов, которые остались в стране с введением санкций после начала войны в Украине.

Арендованные самолеты надлежало вернуть западным лизинговым компаниям до конца марта нынешнего года, однако российские авиапредприятия проигнорировали это требование.

В середине марта президент Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям регистрировать права на взятые в лизинг иностранные самолеты, что дает возможность использовать их на внутренних рейсах.