Финский концерн Fortum списал более 2 млрд евро, связанных с российским бизнесом
Иллюстративное фото. Фото: Ints Kalnins
Государственная энергокомпания Финляндии Fortum в своей отчетности за первый квартал произведет доналоговые списания в размере около 2,1 млрд евро, связанные с ее российским бизнесом.
Компания заявляет, что списания являются результатом российского вторжения и войны в Украине, геополитической напряженности, неопределенности и повышенных рисков, пишет Yle
.
После списания общая стоимость активов Fortum в России составляет 3,3 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.
Согласно предыдущему пресс-релизу, около 1 млрд евро списаний относятся к финансовым требованиям по проекту газопровода "Северный поток 2".
Вместе со своей немецкой дочерней компанией Uniper Fortum эксплуатирует в общей сложности 12 электростанций и обеспечивает работой около 7000 человек в России.
Ранее сообщалось, что Fortum приостанавливает все новые инвестиции в России.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!