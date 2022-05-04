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dv.ee

4 мая 2022 в 9:36 Поделиться:









Финский концерн Fortum списал более 2 млрд евро, связанных с российским бизнесом

Иллюстративное фото. Фото: Ints Kalnins

Государственная энергокомпания Финляндии Fortum в своей отчетности за первый квартал произведет доналоговые списания в размере около 2,1 млрд евро, связанные с ее российским бизнесом.

Компания заявляет, что списания являются результатом российского вторжения и войны в Украине, геополитической напряженности, неопределенности и повышенных рисков, пишет Yle

После списания общая стоимость активов Fortum в России составляет 3,3 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно предыдущему пресс-релизу, около 1 млрд евро списаний относятся к финансовым требованиям по проекту газопровода "Северный поток 2".

Вместе со своей немецкой дочерней компанией Uniper Fortum эксплуатирует в общей сложности 12 электростанций и обеспечивает работой около 7000 человек в России.

Ранее сообщалось, что Fortum приостанавливает все новые инвестиции в России.