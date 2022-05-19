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19 мая 2022 в 12:48 Поделиться:









Каллас: для повышения семейных пособий пришлось бы повысить налоги или сократить расходы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что первым шагом к разрешению разногласий в коалиции стал бы отказ Центристской партии от законопроекта по повышению семейных пособий, однако министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подчеркивает – партия не планирует отказываться от законопроекта, а рост расходов можно было бы покрыть за счет повышения налогов, передает rus.err.ee.

Каллас подчеркнула, что ежегодное финансирование повышенных семейных пособий нельзя осуществлять за счет кредита: «Надо найти ежегодные дополнительные доходы на покрытие этих расходов в размере 300 млн евро. Отменить какой-либо постоянный расход на ту же сумму или повысить налоги».

Кийк ответил, что Центристская партия готова к налоговым дебатам: «Я полностью согласен, налоговые дебаты надо открыть. Я совершенно не боюсь повышения налогов и пересмотра налоговой структуры»

«Я бы ввел прогрессивный подоходный налог, пересмотрел налог на доходы компаний, пересмотрел налоговую базу медицинского страхования, из каких источников дохода она набирается, ввел бы налог на страхование ухода в вопросе о долгосрочном уходе», – перечислил различные возможности министр здоровья и труда.

«В ситуации, когда мы хотим предлагать бесплатное, доступное здравоохранение, образование, внутреннюю безопасность, дополнительные деньги на гособорону, высшее образование, надо честно посмотреть, что государству по силам при нынешних доходах, и как можно увеличить эти доходы», – пояснил Кийк.