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9 июня 2022 в 9:41 Поделиться:









Опрос: 38% респондентов планируют сокращать потребление электроэнергии

39% респондентов заявили, что постараются сократить потребление электроэнергии, установив в своих домах светодиодные лампы и изменив график потребления на период более низких цен. Фото: Shutterstock

Проведенное SEB исследование показало, что в связи с ростом цен на энергоносители многие домовладельцы стараются сократить потребление энергии, а также задумываются о том, чтобы сделать свои дома более энергоэффективными.

На вопрос о том, как они планируют снизить связанные с энергопотреблением расходы в этом году или в предстоящем отопительном сезоне, 29% респондентов ответили, что ничего не могут изменить, а 20% ответили, что им ничего менять не нужно.

39% респондентов заявили, что постараются сократить потребление электроэнергии, установив в своих домах светодиодные лампы и изменив график потребления на период более низких цен. 14% ответили, что в их доме запланирован ремонт с целью повышения его энергоэффективности, 6% пытаются снизить потребление газа, а 5% ответили, что в их доме запланирована модернизация, в результате чего у жильцов появится возможность контролировать температуру радиаторов в квартирах и платить за фактически используемое тепло по индивидуальному счетчику.

33% респондентов планируют инвестировать в ближайшие несколько лет в повышение энергоэффективности своих домов, чтобы снизить расходы и сделать жилье более экологичным. 52% из них планируют в ближайшие годы провести ремонт, чтобы сделать свой дом более энергоэффективным, 45% также планируют начать использовать возобновляемые источники энергии, установив солнечные батареи или ветрогенератор, а 42% планируют модернизировать систему отопления, чтобы повысить ее эффективность. 14% респондентов не планируют ремонтировать свой дом в ближайшие годы.

Чуть более половины, или 51%, тех, кто планирует отремонтировать свой частный дом в ближайшие годы, потратят на это менее 20 000 евро. 16% респондентов готовы потратить 20 000 евро, а 12% - 30 000 евро. Если в среднем по Эстонии потратить 50 000 евро на ремонт своего дома готовы 8% опрошенных, в Западной Эстонии данный показатель равен 12%, а в Тарту и окрестностях готовы вложить такую же сумму 11% опрошенных.

«Существует четкая связь между энергоэффективностью и более низкими счетами домохозяйств, поэтому клиенты все больше интересуются реновацией. Результаты опроса подтверждают, что многие домовладельцы планируют отремонтировать свои дома в ближайшем будущем, несмотря на проблемы с поставками материалов и рост цен на строительство», – сказал Айнар Леппянен, руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB.

Более четверти знают, что их дом не является энергоэффективным

По всей Эстонии 33% респондентов заявили, что не знают класс энергоэффективности своего нынешнего дома, но хотели бы узнать. Наибольшая доля таких респондентов наблюдается в Ида-Вирумаа (44%), Южной Эстонии (40%) и Северной и Центральной Эстонии за пределами Харьюмаа (40%).

По всей Эстонии 27% опрошенных сказали, что знают, что их дом не является энергоэффективным, потому что это старый дом и реновация в нем не проводилась. Жители Тарту и Тартуского региона (32%), Южной Эстонии (31%) и Ида-Вирумаа (30%) наиболее осведомлены о недостаточной энергоэффективности своего дома.

В среднем 17% респондентов в Эстонии знали класс энергоэффективности своего дома. Самый высокий уровень осведомленности был в Таллинне и Харьюмаа - 22%. В Тарту и окрестностях Тарту 14% знали класс энергоэффективности своего дома, а в Центральной и Северной Эстонии за пределами Харьюмаа - 13%.

Организованный SEB опрос был проведен в апреле 2022 года компанией Norstat, в Эстонии в нем приняли участие в общей сложности 1000 человек в возрасте 18–74 лет.