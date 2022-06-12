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12 июня 2022 в 7:39 Поделиться:









Страны Евросоюза обсудят отказ от «химии» на полях, Эстония в числе лидеров

Министр сельской жизни Урмас Круузе в понедельник примет участие во встрече министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Люксембурге. Фото: Liis Treimann

Министр сельской жизни Урмас Круузе в понедельник примет участие во встрече министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Люксембурге. Темой встречи станет проект постановления об экологичном использовании химических средств защиты растений, Эстония выступает за гибкий подход к отказу от них, с учетом условий в разных регионах Европы, передает ERR.

Согласно постановлению, цели по отказу от химических средств защиты растений в сельском хозяйстве, изложенные в стратегии «С фермы на тарелку», станут обязательными для всего ЕС. Позиция Эстонии, а также делегаций еще девяти стран Содружества состоит в том, что отказ от химикатов должен быть пропорциональным — в зависимости от конкретных объемов использования таких средств на полях стран.

«Хотя цель стратегии „С фермы на тарелку“ хороша в долгосрочной перспективе, в проекте постановления не учитываются результаты, достигнутые государствами-членами, а также фактические количества (химикатов ), используемые на гектар сельскохозяйственных угодий. Такой подход уменьшает возможности проведения работ по защите растений, необходимых с точки зрения здоровья растений, а, следовательно, снижает урожайность, и в конечном итоге создает неравные условия конкуренции», — заявил Круузе.

По словам министра, Эстония продвинулась по пути сокращения объемов «химии» в сельском хозяйстве дальше, чем другие члены Содружества в среднем.

Другими темами встречи в Люксембурге станут подход к сертификации сельхозпродукции, ввозимой в ЕС, по санитарным и экологическим нормам Евросоюза после начала российского вторжения в Украину, а также политика в области рыболовства на 2023 год.