Новости

14 июня 2022 в 13:44 Поделиться:









Опрос: половина эстонских компаний прогнозируют падение оборота из-за войны

Если еще в январе прогнозировали снижение оборота только 15% опрошенных эстонских МСП, то сейчас уже почти половина предприятий. Фото: Shutterstock

Уровень экономической уверенности малых и средних предприятий (МСП) Эстонии из-за войны значительно упал, как следует из проведенного SEB опроса Baltic Business Outlook (BBO). По сравнению с январем доля компаний, прогнозирующих сокращение оборота, выросла более чем в три раза, основное беспокойство вызывают цены на энергоносители и проблемы с цепочками поставок.

Если еще в январе прогнозировали снижение оборота только 15% опрошенных эстонских МСП, то сейчас уже почти половина предприятий. Сократилось и число респондентов, прогнозирующих рост оборота более чем на 15%: если в начале года такой прогноз давали 15% предприятий, то в майском опросе их оставалось 5%. «Ощутимый пессимизм компаний такого размера объясняется их уязвимостью пред воздействием внешней среды, что мы наблюдали и во время последнего экономического кризиса. Поскольку МСП составляют значительную часть всех работающих в Эстонии компаний, можно сказать, что значительная часть эстонского бизнеса ощущает повышенную неопределенность и потому находится под давлением», – сказал руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Pank Айнар Леппянен.

Перспективы Латвии и Литвы еще более скромны

В Латвии и Литве прогнозы компаний на будущее еще более пессимистичны: 56% опрошенных в Латвиии и 64% в Литве прогнозируют снижение оборота из-за войны. Рост более чем на 15% планируют 6% предприятий.

«Такие существенных изменения, как в прогнозах балтийских компаний, вряд ли реализуются, ведь одна только инфляция уже увеличивает оборот. Что касается сравнительно пессимистичных прогнозов по обороту у южных соседей, это тоже было ожидаемо: Литва имеет самые тесные торговые отношения с Россией и Беларусью, Латвия – несколько менее тесные, а Эстония наименее зависит от торговли со своим восточным соседом и Беларусью, то есть санкции меньше всего влияют на наши компании», – сказал Леппянен.

Самая большая проблема – цены на энергоносители

По мнению 47% респондентов, самую большую проблему, стоящую перед эстонскими компаниями, в настоящее время представляют высокие цены на энергоносители. Аналогичным образом, компании Литвы (51%) и Латвии (60%) также упоминают это как основной фактор, влияющий на их финансовое положение. «Учитывая резкий рост цен на электроэнергию, природный газ, отопление и топливо, это совершенно понятно. Но поскольку это входные цены, мы видим их воздействие в росте цен на товары и услуги, а скорость передачи варьируется от сектора к сектору», – пояснил Леппянен.

Еще одним серьезным вызовом являются проблемы с цепочками поставок, которые отмечают 32% эстонских МСП. Среди стран Балтии больше всех страдает от них Литва (43%), где доля промышленности в экономике наиболее высока. В свою очередь, 15% эстонских компаний отмечают такие проблемы, как неоплаченные счета и задержки платежей клиентами.

«Это негативный показатель, который характеризует проблемы ликвидности некоторых секторов и необходимость увеличения оборотных средств из-за удорожания сырья и повышения других входных цен. Иными словами, компании задерживают оплату счетов поставщикам и партнерам, чтобы хватало денег на повседневную деятельность и расходы. При этом только 6% компаний отмечают, что у них возникают трудности с привлечением финансирования. Это говорит о том, что финансовый сектор хорошо адаптирован и готов реагировать на потребности в финансировании», — подчеркнул Леппянен.

Исследование SEB проводилось в мае 2022 года. Всего в странах Балтии в исследовании приняли участие 2072 предприятий, в том числе 811 эстонских компаний. Численность сотрудников 86 процентов предприятий, принявших участие в исследовании, составляла до 10 человек.