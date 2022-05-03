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    Безработица в странах еврозоны - на рекордно низком уровне

    В марте 2022 года средний показатель безработицы в странах еврозоны достиг рекордно низкого уровня в 6,8%, сообщает Financial Times.

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