Безработица в странах еврозоны - на рекордно низком уровне

Безработица не взлетит, но занять всех будет непросто: как приток украинских беженцев повлияет на рынок труда Эстонии

Число украинских беженцев приближается к прогнозированной Банком Эстонии отметке в 30 000 человек, меж тем учреждение корректирует данные — в страну могут прибыть еще более 20 000 вынужденных переселенцев. Примерно половина из них — люди трудоспособного возраста. Эксперты прогнозируют, что украинцы займут много вакансий в сфере торговли, строительства, услуг и сельского хозяйства. Означает ли это, что местные жители будут вытеснены с рынка труда?