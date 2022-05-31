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    В мае цены в Эстонии выросли на 20%

    В мае наибольшее влияние на инфляцию оказали цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия.Фото: Shutterstock

    Согласно данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне ускорилась в мае до 8,1%. В Эстонии инфляция достигла самого высокого уровня в еврозоне, т.е. 20,1%, пишет ERR.

    В апреле инфляция в еврозоне составила 7,4%. В мае наибольшее влияние на инфляцию оказали цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия.
    Из стран еврозоны самый быстрый рост цен в мае был в Эстонии – инфляция составила 20,1% в годовом сравнении. В апреле этот показатель составлял 18,1%.
    За Эстонией следуют Литва с 18,5%, Латвия с 16,4% и Словакия с 11,8%.
    В мае рост цен был самым низким на Мальте — 5,6%.

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