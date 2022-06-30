Оборот Krimelte достиг рекордных значений
«Благодаря гибкому и быстрому реагированию мы смогли превзойти поставленные цели», – прокомментировал член правления концерна Пеэтер Тохвер.Фото: Raul Mee
Оборот производителя и дистрибьютора строительных материалов Krimelte, или Wolf Group, в прошлом году достиг 138 миллионов евро по сравнению со 111 миллионами евро годом ранее. «Благодаря гибкому и быстрому реагированию мы смогли превзойти поставленные цели», – прокомментировал член правления концерна Пеэтер Тохвер.
В годовом отчете говорится, что в прошлом году объемы продаж были рекордными за всю историю компании.
отмечает, что свою роль в успехе сыграл и рост экономики ЕС.
В прошлом году было реализовано более 58 млн единиц строительных пен, герметиков и клеев, что также является рекордным значением.
Прибыль Wolf Group, однако, в прошлом году была ниже, чем годом ранее, снизившись с 9 млн евро до 7 млн евро.
Влияние России и Украины
Из-за санкций компании пришлось значительно сократить деятельность в России: «В российском производственном блоке мы сократили производственные мощности на 2/3. В связи с поставками сырья, ограничениями на варианты оплаты и санкциями, введенными Европейским Союзом, мы реорганизовали экономическую деятельность в России».
По словам Тохвера, есть большой риск, что Россия может национализировать местную компанию Wolf Group. «Мы учли это. Реализация риска практически не повлияла бы на результаты концерна», – добавил он.
В первом квартале этого года компания была вынуждена приостановить продажи в Украине, однако во втором квартале торговля была возобновлена: «Осмеливаемся подтвердить, что экономическая деятельность там активизируется. Мы считаем важным быть представленными на украинском рынке и участвовать в построении экономики. Мы продолжим экономическую деятельность в Украине».
Тохвер верит, что к концу лета компания восстановит почти половину своего прежнего объема бизнеса в Украине: «Мы осознанно пошли на больший риск и сегодня продаем украинским партнерам нужный им товар скорее исходя из их целей и задач».
В то же время Тохвер прогнозирует, что такого же быстрого роста бизнес-деятельности, как в прошлом году, можно не ждать. Спрос падает, и компаниям придется пересмотреть свои расходы, поясняет он.
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