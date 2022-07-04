Покидающий пост главы Департамента образования чиновник получит почти 30 тыс. евро
Андрес Паюла получит выходное пособие в размере 6 месячных окладов, также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.Фото: Tallinna Linnavalitsus
Дорабатывающий последние дни в должности заведующего таллиннским Департаментом образования Андрес Паюла после добровольного ухода с должности получит от города компенсацию в размере 29 400 евро.
Такое распоряжение утвердила столичная городская управа, принявшая во внимание то, что Паюла руководил департаментом более 19 лет, пишет rus.err.ee.
Чиновник получит выходное пособие в размере 6 месячных окладов, также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.
Андрес Паюла подал в отставку по собственному желанию – Его последним рабочим днем станет 8 июля.
После этого до назначения нового заведующего исполнять обязанности руководителя департамента будет глава отдела организации образования этого учреждения Марика Петтай.
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