Новости

dv.ee

14 июля 2022 в 13:59 Поделиться:









Рынок труда: некоторые сектора испытывают большую нехватку работников

В связи с развитием сферы инфотехнологий все меньше людей требуется на офисные специальности. Фото: Raul Mee

Эстонская касса по безработице регулярно проводит исследование рынка труда – барометр трудовой занятости. Показатели нового барометра очень схожи с результатами 2019 года.

Руководитель услуги кассы по безработице Ливиа Лаас отмечает, что неожиданные события, связанные с коронавирусом, встряхнули, напугали и изменили рынок труда – но на сегодняшний день можно сказать, что изменения были очень быстрыми, а восстановление проходило еще быстрее: «Поскольку коронакризис увеличил количество специальностей, по которым наблюдался избыток рабочей силы, то на сегодняшний день снова стало больше специальностей, по которым растет нехватка работников. Работники туристического сектора, сектора развлечений, ресторанов – все они сегодня снова находятся в ситуации, когда нанять работников непросто. Полтора года назад ситуация была прямо противоположной».

В исследовании выясняется, по каким специальностям наблюдается избыток или нехватка работников, и по каким специальностям на рынке труда на данный момент наблюдается равновесие. Прогноз составляют консультанты работодателей из уездных отделений Кассы по безработице, также привлекаются эксперты извне. Например, уездные центры по развитию, профессиональные и высшие учебные заведения, работодатели, а также порталы по трудоустройству.

Новые данные барометра указывают на то, что по сравнению с предыдущими оценками наблюдается меньше специальностей с избытком рабочей силы. Также специальности с избытком рабочей силы уже знакомы из предыдущих исследований – в связи с развитием сферы инфотехнологий появляются такие офисные специальности, на которые требуется все меньше людей. Так, работодатели не испытывают трудностей при поиске работников по вводу данных, бухгалтеров, офисных помощников. Лаас отмечает, что в результате коронакризиса стал наблюдаться избыток лекторов, поскольку многие курсы перешли в тот период в онлайн, и многие там и остались.

Во второй части барометра трудовой занятости перечислены специальности, по которым работодатели не находят людей – специальности, по которым нехватка работников наблюдается уже долгое время. Логопеды, специальные педагоги, медицинские работники, учителя – это профессии, на которые нужно долго учиться.

Почти все работодатели на сегодняшний день придерживаются мнения, что большая часть рынка труда находится на данный момент в руках соискателей работы. Ливиа Лаас отметила, что, хотя свежее исследование очень схоже с докоронакризисным периодом, как соискатели работы, так и работодатели должны учитывать ситуацию, которая происходит в мире.

«Если коронавирус появился неожиданно, то сегодня понятно, что на рынке труда и в экономике ожидаются изменения. И в этот раз мы знаем, что изменения точно будут, поэтому работники могли бы учитывать то, что чем больше у них различных навыков, тем увереннее их будущее», – сказала Лаас, добавив, что возможности работодателей прежде всего связаны с инновациями – как вводить новшества, изменения, автоматизировать свои процессы и как предложить соискателю работы что-то больше. Например, транспорт на работу и с работы, возможность ухода за ребенком или что-то другое, что приведет соискателя работы именно к нему.

Переизбыток рабочей силы наблюдается среди таких профессий, как: ведущие специалисты в области подготовки и развития персонала, журналисты, помощники бухгалтеров, руководители служб по сбыту и маркетингу, специалисты по вводу данных и так далее.

Нехватка рабочей силы наблюдается среди таких профессий, как: психологи, техники по строительству, повара, обработчики и изготовители мясных, рыбных и других продуктов питания, неквалифицированные рабочие, механики, врачи, продавцы и так далее.