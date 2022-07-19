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19 июля 2022 в 13:25 Поделиться:









Утверждена программа субсидий для Эстонии в размере 3,5 млрд евро

В 2021-2027 годах Эстония получит 1,7 млрд евро из Европейского фонда регионального развития. Фото: Erik Prozes

Европейская комиссия утвердила в понедельник зонтичную стратегию выделения европейских субсидий Эстонии, то есть соглашение о партнерстве на 2021-2027 годы – общая сумма поддержки, которая будет выделена из европейских фондов в этот период, составит примерно 3,46 млрд евро, сообщает rus.err.ee.

В 2021-2027 годах Эстония получит 1,7 млрд евро из Европейского фонда регионального развития, 780 млн из Фонда сплочения, 534 млн из Европейского социального фонда и 354 миллиона – из Фонда справедливого перехода. Кроме того, соглашение о партнерстве включает 97,4 млн евро от Европейского фонда морского и рыбного хозяйства и аквакультуры.

В минфине отметили, что при использовании европейских структурных фондов Эстония будет преследовать шесть основных целей:

• «Более зеленая Эстония» – инвестиции в реорганизацию энергетической системы, развитие возобновляемых источников энергии, предотвращение изменений климата и смягчение их последствий;

• «Более умная Эстония» – инвестиции в развитие интеллектуальных решений;

• «Более социальная Эстония» – содействие занятости, образованию и приобретению навыков в соответствии с потребностями рынка труда;

• «Более связанная Эстония» – развитие транспортной сеть;

• «Более приближенная к людям Эстония» – развитие регионального предпринимательства и местных публичных услуг за пределами крупных городов;

• «Справедливый переход».