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    ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

    В новые санкционные списки попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, а также восемь юрлиц. Фото: Shutterstock

    Постпреды стран Евросоюза в среду, 20 июля, утвердили новый, седьмой пакет санкций в отношении России, сообщил постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс.

    Ограничения подразумевают новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка, а также эмбарго на импорт российского золоота. Под санкции попадут около 50 физических и юридических лиц, «включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов», написал Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.
    15 июля Еврокомиссия подготовила рекомендации по новым ограничениям. ЕК рекомендовала ввести эмбарго на российское золото и наложить ограничения на торговлю товарами двойного назначения, бухгалтерские услуги и аудит. При этом новые санкции не должны затрагивать экспорт российской сельхозпродукции, передает DW.
    Под санкции попали мэр Москвы и «Ночные волки»
    Накануне близкое к институтам ЕС издание EUobserver сообщило, что в новые санкционные списки попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, а также восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников. По информации издания, под санкции также подпадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.
    При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. Также корректировки должны исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров. В статье указывалось, что ЕС к тому же планирует ввести некоторые исключения из санкций «избежать сбоев в каналах платежей за сельскохозяйственную продукцию».

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