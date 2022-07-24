Новости

24 июля 2022 в 12:56 Поделиться:









Одна из самых богатых женщин Эстонии вывела миллион евро дивидендов

Тийна Мыйс заняла 85-ое место в ТОПе самых богатых людей 2021 года по версии Äripäev. В 2021 году ее активы оценивались в 45,8 млн евро. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Инвестиционная компания Genteel, единственной владелицей которой является одна из самых богатых женщин Эстонии Тийна Мыйс, в прошлом году выплатила дивиденды в размере одного миллиона евро, пишет Postimees.

Согласно финансовому отчету компании за прошлый год, в этом году Мыйс планирует вывести 0,8 млн евро дивидендов.

Тийна Мыйс заняла 85-ое место в ТОПе самых богатых людей 2021 года по версии Äripäev. В 2021 году ее активы оценивались в 45,8 млн евро.

Мыйс владеет финансовой компанией Genteel. Прибыль фирмы в прошлом году увеличилась более чем в три раза, до 28,9 млн евро, а объем активов вырос на 60% до 73,7 млн ​​евро.

Основную часть роста прибыли компании обеспечили акции LHV Group, которые подорожали на 121% до 43,2 евро.

«Кроме того, хорошие результаты показали портфели управления активами. Успешно был закрыт проект в сфере недвижимости, также был получен доход от продажи дочерней компании», – значится в отчете.

Тийна Мыйс через Genteel является пятым по величине акционером концерна LHV. Ей принадлежит 3,6 процента акций концерна на сумму 38,8 миллиона евро.

Genteel также является вторым по величине акционером Baltika – компании принадлежит 2,4% акций на сумму 0,2 млн евро.