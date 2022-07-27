Bloomberg: Россия продолжит находить причины для ограничения поставок газа
Источники Bloomberg считают, что реальная причина уменьшения объемов поставок газа – политическая. Фото: Shutterstock
Источники Bloomberg полагают, что Кремль продолжит ограничивать поставки газа в Европу до тех пор, пока продолжается война в Украине.
Напомним, 14 июня «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток» до 40%, сославшись на то, что Канада не вернула турбину Siemens после ремонта. Затем газопровод был закрыт на техобслуживание, что привело к рассуждениям о том, возобновятся ли поставки вообще. В июле «Северный поток» заработал вновь, однако с пропускной способности в 160 миллионов кубометров (мкм) в сутки, что составляет 40% от прежнего уровня и соответствует решению, принятому в июне.
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