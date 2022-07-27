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27 июля 2022 в 12:46 Поделиться:









Bloomberg: Россия продолжит находить причины для ограничения поставок газа

Источники Bloomberg считают, что реальная причина уменьшения объемов поставок газа – политическая. Фото: Shutterstock

Источники Bloomberg полагают, что Кремль продолжит ограничивать поставки газа в Европу до тех пор, пока продолжается война в Украине.

Напомним, 14 июня «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток» до 40%, сославшись на то, что Канада не вернула турбину Siemens после ремонта. Затем газопровод был закрыт на техобслуживание, что привело к рассуждениям о том, возобновятся ли поставки вообще. В июле «Северный поток» заработал вновь, однако с пропускной способности в 160 миллионов кубометров (мкм) в сутки, что составляет 40% от прежнего уровня и соответствует решению, принятому в июне.