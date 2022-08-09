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9 августа 2022 в 7:06 Поделиться:









Латвия возобновила импорт российского газа

Парламент Латвии 14 июля принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный «Газпромом» в конце июля из-за нарушения условий отбора, следует из данных на платформе Entsog.

Голубое топливо попадает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай–Псков–Рига, который идет из России в Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» в Эстонии, пишу т РИА.Новост и.

Согласно информации на сайте Entsog, сейчас через эту станцию поступает около четырех миллионов кубометров газа в сутки. Это также подтверждает схема поступления газа на сайте латвийского оператора Conexus Baltic Grid.

Россия с 1 апреля перевела в рубли расчеты за газ для «недружественных стран». После этого поставки через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз — в конце июля, следует из данных платформы.

Парламент Латвии 14 июля принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. В конце июля стало известно, что Latvijas gāze возобновила закупки — но не у «Газпрома», а у другого поставщика и расплачивается в евро.