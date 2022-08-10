  • Поделиться:

    Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС

    Запрет может коснуться не только туристов из России, но и представителей гражданского общества РФ, учащихся и родственников граждан стран ЕС.Фото: Shutterstock

    Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС, передает TACC.

    «Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах, – заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрай. – Я прошу набраться терпения». Он добавил, что «правительство ФРГ приняло к сведению такое предложение на уровне ЕС».
    В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе указала на то, что на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа в Праге может обсуждаться это предложение. При этом она заметила, что оно включает запрет на выдачу виз не только для туристов из России, но и для представителей гражданского общества РФ, учащихся, родственников граждан стран ЕС.
    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил в том числе, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что считает нужным запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза, так как, по ее мнению, посещение Европы – это «привилегия, а не одно из прав человека», а с туризмом из России «пора покончить». МИД Финляндии в свою очередь указал, что страна может принять ряд мер, если россияне будут массово посещать Европу по шенгенским визам, выданным в республике. Премьер-министр этой страны Санна Марин поддержала ограничения в отношении российских туристов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Деньги Больничной кассы и Кассы по безработице ежедневно теряют свою стоимость
Инфляция в США – 8,5%
Акции Enefit Green побили новый ценовой рекорд
Влияние санкций
Уход с российского рынка обошелся Maersk в 624 млн долларов
Датская судоходная компания Maersk оценила потери от ухода с российского рынка в 624 млн долларов, сообщают «Ведомости».
Датская судоходная компания Maersk оценила потери от ухода с российского рынка в 624 млн долларов, сообщают «Ведомости».
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Производство электроэнергии Enefit Green в июле увеличилось на 18%
В июле Enefit Green произвела 68,7 гигаватт-часов электроэнергии, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет
В июле Enefit Green произвела 68,7 гигаватт-часов электроэнергии, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Дымовая завеса: кому выгодна склока вокруг танка?
О том, что к осени цены на самое необходимое, включая электричество, вырастут настолько, что это грозит социальными потрясениями, политики всех без исключения партий заговорили еще несколько месяцев назад. Готовых решений, которые дали бы немедленный результат, ни у кого из них не было. Нарвский танк в качестве альтернативной повестки оказался как нельзя кстати, считает журналист и редактор ДВ Олеся Лагашина.
О том, что к осени цены на самое необходимое, включая электричество, вырастут настолько, что это грозит социальными потрясениями, политики всех без исключения партий заговорили еще несколько месяцев назад. Готовых решений, которые дали бы немедленный результат, ни у кого из них не было. Нарвский танк в качестве альтернативной повестки оказался как нельзя кстати, считает журналист и редактор ДВ Олеся Лагашина.
Все мнения
Эпицентр
Люди ищут замену газовым котлам. Какие альтернативы есть на рынке? Поставки тепловых насосов затруднены
Частные и коммерческие потребители ищут источники отопления, которые заменили бы газ. Рассматривают и тепловые насосы, и сжиженный газ.
Частные и коммерческие потребители ищут источники отопления, которые заменили бы газ. Рассматривают и тепловые насосы, и сжиженный газ.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: рецессия… Или не рецессия?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение