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10 августа 2022 в 14:09 Поделиться:









Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС

Запрет может коснуться не только туристов из России, но и представителей гражданского общества РФ, учащихся и родственников граждан стран ЕС. Фото: Shutterstock

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС, передает TACC.

«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах, – заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрай. – Я прошу набраться терпения». Он добавил, что «правительство ФРГ приняло к сведению такое предложение на уровне ЕС».

В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе указала на то, что на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа в Праге может обсуждаться это предложение. При этом она заметила, что оно включает запрет на выдачу виз не только для туристов из России, но и для представителей гражданского общества РФ, учащихся, родственников граждан стран ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил в том числе, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что считает нужным запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза, так как, по ее мнению, посещение Европы – это «привилегия, а не одно из прав человека», а с туризмом из России «пора покончить». МИД Финляндии в свою очередь указал, что страна может принять ряд мер, если россияне будут массово посещать Европу по шенгенским визам, выданным в республике. Премьер-министр этой страны Санна Марин поддержала ограничения в отношении российских туристов.