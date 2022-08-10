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    В Эстонии могут ввести новую систему дорожных штрафов: снижение скорости при подъезде к камере больше не поможет

    Согласно задумке, в будущем реальная скорость автомобилей могла бы рассчитываться камерами, установленными в начале и в конце участка дороги.Фото: Andres Haabu

    В Эстонии подумывают начать использовать камеры, фиксирующие превышение средней скорости на отрезке пути, соответствующую рекомендацию озвучили в Департаменте транспорта, передает rus.err.ee.

    Согласно задумке, в будущем реальная скорость автомобилей могла бы рассчитываться камерами, установленными в начале и в конце участка дороги.
    Они фиксировали бы регистрационный номер транспортного средства и время, когда оно проехало мимо камер, и рассчитывали бы среднюю скорость движения, с которой был пройден участок дороги, на основе данных с двух камер.
    Таким образом водителям уже не будет смысла снижать скорость, подъезжая к камере контроля скорости, а затем снова ее увеличивать.
    Целью системы является снижение превышения скорости и, следовательно, количества и уровня серьезности дорожно-транспортных происшествий.

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