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13 августа 2022 в 10:58 Поделиться:









Сотрудников российского издания «Известия» сняли с поезда Нарва-Таллинн

Полиция утверждает, что российские журналисты занимались в Эстонии пропагандисткой деятельностью. Фото: Raul Mee

Сотрудников российского издания «Известия» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева сняли с поезда Нарва-Таллинн. Журналисты утверждают, что приехали в Эстонию как туристы, но «не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии».

12 августа полиция сняла с поезда Нарва-Таллинн двух сотрудников российского издания «Известия» и задержала их. Об этом сообщает само издание

По данным «Известий», сотрудники редакции приехали в Эстонию в туристических целях, однако не смогли проигнорировать происходящие в стране события и направились к памятнику Т-34 в Нарве. Полиция задержала их, когда те направлялись в Таллинн.

13 августа стало известно, что российских журналистов отпустили и доставили в пункт пропуска Нарва.

По словам начальника пограничного управления Восточной префектуры Урмаса Эльми, сотрудники «Известий» вели здесь пропагандистскую деятельность, передает Rus.Delfi.

«Сегодня около полудня двое граждан России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через погранпереход Нарва. На границе они предъявили шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке. Затем мужчина и женщина направились к танку в Нарве и начали там вести работу в пропагандистских целях. Затем в Нарве они сели в поезд и поехали в сторону Таллинна, но в Йыхви к поезду подъехал полицейский патруль, снял россиян с поезда и отвез мужчину и женщину в полицейский участок для проверки», – сказал Эльми.

Согласно правилам, работать во время поездок с туристическими целями нельзя, это нарушение визового режима.

«Департамент полиции и погранохраны аннулирует их визы, им будет запрещен въезд в Эстонию, и они будут отправлены обратно в Россию», — пояснил Эльми.