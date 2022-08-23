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    Цены на пеллеты за год выросли втрое

    Если в августе прошлого года один поддон древесных гранул весом около 1000 кг стоил 150 евро, то сейчас цены варьируются от 420 до 260 евро. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Цена на древесные гранулы, используемые для отопления, выросла за год втрое: представители некоторых компаний опасаются, что на рынке может возникнуть дефицит пеллет.

    Если в августе прошлого года один поддон древесных гранул весом около 1000 кг стоил 150 евро, то сейчас цены варьируются от 420 до 260 евро, сообщил rus.err глава предприятия Briketipoisid Арго Киви.
    Представитель Graanul Invest Раймо Ойнус подтвердил, что прошлым летом тонна пеллет для частных клиентов стоила у них 185 евро, то есть цена выросла примерно на 150%: «Цены на древесные пеллеты в 2022 году значительно выросли, как и цены на все остальные виды топлива. Основная причина – многократное увеличение цен на биомассу и электроэнергию».
    По словам Киви, в более широком масштабе причина повышения цен также кроется в превышении спроса над предложением – управляемая им компания производит пеллеты из опилок, но из-за спада строительной активности и сопутствующего спада в распиловке древесины у них может закончиться сырье для производства древесных гранул. Если зимой крупные деревообрабатывающие предприятия начнут отапливать свои производственные помещения опилками, то их может стать еще меньше, добавил он.

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