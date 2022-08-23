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    Fingrid: зимой Финляндию могут ждать перебои в электроснабжении

    Министр экономики Эстонии Рийна Сиккут отметила, что не считает вероятным отключение электроэнергии в Эстонии, однако риски выросли. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Финский сетевой оператор Fingrid предупредил, что жители Финляндии должны готовиться к сбоям в электроснабжении, поскольку из-за отсутствия поставок из России могут возникнуть проблемы с удовлетворением спроса в час пик, пишет Ärileht.

    Предупреждение было опубликовано сразу после того, как Норвегия заявила, что может ограничить экспорт для обеспечения собственных поставок.
    Если электроэнергии будет недостаточно, Fingrid поручит местным дистрибьюторам отключать определенное количество электроэнергии на два часа за раз, говорится в заявлении Туомаса Раухала, старшего вице-президента компании по эксплуатации энергосистемы.
    В прошлом году около 10% электроэнергии Финляндии поставлялось из России. В мае, через несколько дней после того, как Финляндия объявила о планах вступления в НАТО, поставки были прекращены. До нуля сократился и экспорт природного газа из России, однако Финляндия редко использовала его для отопления или производства электроэнергии.
    По предварительной оценке Fingrid, спрос на электроэнергию в зимний период может достигать 15,1 тыс. Внутреннее производство покрывает около 85% этого объема, остальное планируется покрыть за счет импорта из Швеции и стран Балтии.
    Министр экономики Эстонии Рийна Сиккут отметила, что не считает вероятным отключение электроэнергии в Эстонии, однако риски выросли.

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