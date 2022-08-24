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    Фермеры готовятся к черному сценарию на фоне энергетического кризиса

    Управляющий Saidafarm Юхан Сяргава подчеркивает, что для предпринимателей сгущаются тучи, и ситуация становится все сложнее.Фото: Liis Treimann

    Огромный скачок цен на электроэнергию поставил животноводов и производителей продуктов питания в тяжелое положение. Компания Vao Agro, например, готовится к черному сценарию и приобрела мощный дизельный генератор, который в случае необходимости сможет обеспечить энергией весь фермерский комплекс, пишут Põllumajandusuudised.

    По словам члена правления Vao Agro Калле Маргуса, он каждый день следит за происходящим на рынке электроэнергии и по возможности регулирует потребление. Компания заменила электрический котел на пеллетный отопительный котел, а также установила солнечные панели. Это поможет держать затраты под контролем летом: «Однако зима пугает».
    Маргус готовится к черному сценарию и приобрел мощный дизельный генератор, способный обеспечить энергией весь фермерский комплекс: «В этом году мы инвестировали в энергосбережение и безопасность около 50 000 евро».
    Предприниматель отмечает, что сельское хозяйство зависит от природного газа: «Многие сушилки работают на природном газе, а его цена резко выросла»
    Если рядовой потребитель может временно снизить потребление, то в животноводстве и пищевой промышленности такой возможности нет.
    Хозяйка фермы Andre Эрика Пяэбус сетует, что ситуация ухудшается. «Более того, мы не можем как-то повлиять или контролировать ее. Мы как будто бы просто должны смириться. Ясно, что где-то есть предел».
    Свиновод из Ляэне-Вирумаа Эрмо Сепп рассказывает, что хорошее самочувствие свиней полностью зависит от электричества. За счет него работают автоматизированные площадки для корма, обеспечивается освещение и нужная температура и необходимая в нынешнюю погоду вентиляция. «Обеспечение вентиляции на ферме имеет решающее значение в нынешнюю жару, — говорит Сепп. — Настал момент, когда производство нерентабельно, и каждый расход усиливает убытки».
    «Тучи сгущаются»
    Управляющий Saidafarm Юхан Сяргава подчеркивает, что для предпринимателей сгущаются тучи, и ситуация становится все сложнее.
    Вместе прежних 11 евроцентов за киловатт-час предприниматель вынужден платить 26 центов. При этом потребление электроэнергии фермой и молокозаводом достигает 1000 киловатт-часов в сутки. «Хочется спросить, сколько можно? Помимо роста цен – давление на заработную плату. Верьте или нет, но с нашими расходами нас приперли к стенке».
    Предприниматель рассказывает, что использует дизельный электрогенератор, поскольку опасается, что процессы производства молочной продукции могут быть прерваны, а благополучие животных поставлено под угрозу.
    Он приводит пример – сушка вымораживанием практически прекращена: «Я звонил партнеру, у которого мы еще заказывали сублимированный сыр, и выяснилось, что они были вынуждены сократить сотрудников из-за высокой и непредсказуемой цены на электроэнергию».

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