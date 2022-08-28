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28 августа 2022 в 12:44 Поделиться:









Семье из Украины повезло с поиском жилья в Эстонии: «мы подумали, что это шутка»

Беженка из Украины Анастасия Совлевич живет со своей семьей всемером в двухкомнатной съемной квартире в центре Таллинна. Фото: Liis Treimann

Семью, переехавшую из Украины в Эстонию, ждал большой сюрприз – им предложили возможность жить в центре Таллинна совершенно бесплатно, пишет Äripäev.

Анастасия с детьми переехала в Эстонию в марте, а в июле из Запорожья приехала ее сестра – из-за ракет и звуков выстрелов жить там было невозможно. «В нашем городе ничего не происходило, но слышно было», – отмечает Анастасия.

Изначально они проживали в гостинице в Таллинне, оформили необходимые документы и попросили помощи в поиске жилья. Маклер Skanton Яна Павленко разместила объявление о том, что две матери и пятеро детей ищут квартиру.