Семье из Украины повезло с поиском жилья в Эстонии: «мы подумали, что это шутка»
Беженка из Украины Анастасия Совлевич живет со своей семьей всемером в двухкомнатной съемной квартире в центре Таллинна. Фото: Liis Treimann
Семью, переехавшую из Украины в Эстонию, ждал большой сюрприз – им предложили возможность жить в центре Таллинна совершенно бесплатно, пишет Äripäev.
Анастасия с детьми переехала в Эстонию в марте, а в июле из Запорожья приехала ее сестра – из-за ракет и звуков выстрелов жить там было невозможно. «В нашем городе ничего не происходило, но слышно было», – отмечает Анастасия.
Изначально они проживали в гостинице в Таллинне, оформили необходимые документы и попросили помощи в поиске жилья. Маклер Skanton Яна Павленко разместила объявление о том, что две матери и пятеро детей ищут квартиру.
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