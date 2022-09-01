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1 сентября 2022 в 9:50 Поделиться:









Эмёке Согенбитс покидает Hanza Mechanics Baltic

«Пришло время уйти и двигаться к новым вызовам», – пояснила свой уход Эмёке Согенбитс. Фото: Andras Kralla

Эмёке Согенбитс, семь лет возглавлявшая балтийский кластер предприятий металлургической и машиностроительной промышленности HANZA Mechanics, покидает свой пост.

«Пришло время уйти и двигаться к новым вызовам», – пояснила свой уход Согенбитс порталу Tööstusuudised.

Она не рассказала о своих дальнейших планах, но добавила, что ее последний день в Hanza – 30 сентября.

Новой главой балтийского кластера Hanza станет член правления нарвского завода Hanza Mechanics Лийвар Конги.

На заводах Hanza Mechanics в Тарту и Нарве работают около 700 человек. Оборот двух заводов в прошлом году превысил 75 миллионов евро. В марте этого года компания завершила строительство нового завода площадью 12 000 квадратных метров в Тарту.