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    197-й день войны в Украине: ВСУ атакуют Балаклею, США выделят Украине военную помощь

    Россия обстреливает Харьков (на фото), ВСУ наступают на город Балаклея в Харьковской области.Фото: Дэвид Райдер, Scanpix

    Идет 197-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 8 сентября.

    Украинские войска атакуют город Балаклея в Харьковской области. Поступали сообщения, что ВСУ удалось окружить город, российская сторона это отрицает.
    Украина продолжает контрнаступательную операцию в Херсонской области. Как пишет британская разведка, ВСУ уничтожили понтонную переправу, построенную россиянами после серьезного повреждения моста неподалеку. По словам разведки, эта переправа была важным маршрутом, соединяющим южную и северную часть российских войск через реку Днепр.
    Наступала и российская сторона, но неудачно: по словам Генштаба ВСУ, украинской армии удалось отбить атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.
    640 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Брифинга Министерства обороны РФ не выходило.
    Пять человек погибли, восемь получили ранения в результате обстрела Донецкой и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    383 ребенка погибли за все время войны сообщает Офис генерального прокурора Украины.
    Украина хочет вернуть Херсонскую область до конца года, утверждают украинские и американские чиновники.
    «Есть хорошие новости с Харьковщины, – заявил президент Украины Владимир Зеленский, намекая на освобождение ВСУ нескольких населенных пунктов. - Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг».
    Украина ввела санкции против 606 россиян.
    СМИ: Россия экспортирует нефтепродукты, несмотря на санкции.
    Миссия ООН приедет в оккупированную Еленовку, где были убиты 53 украинских военнопленных.
    США поставят Украине военную помощь на сумму 675 миллионов долларов, пишет Washington Post.
    «Ничего мы не потеряли и не потеряем, – прокомментировал Владимир Путин ход войны в Украине. – Главное приобретение – укрепление нашего суверенитета».
    Украина не будет запрещать женщинам выезжать из страны, утверждает спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Этот комментарий он дал на фоне того, что Украина планирует обязать женщин определенных профессий встать на военный учет, что породило слухи о том, что женщин этих профессий не будут выпускать из Украины. Демченко утверждает, что это не так.

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