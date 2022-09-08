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8 сентября 2022 в 17:51 Поделиться:









Умерла королева Елизавета II

Королева в 2015 году Фото: REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

Об этом официально объявил Букингемский дворец.

В четверг врачи королевы сообщили об ухудшении ее здоровья. В замок Балморал в Шотландии, где королева находилась с июля, в течение дня прибывали члены ее семьи и ближайшие родственники. О смерти королевы Букингемский дворец объявил в четверг в 20:30.

Королева родилась 21 апреля 1926 года. Она находилась на троне в течение 70 лет, с 1952 года.