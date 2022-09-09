Eesti Energia перепугала клиентов: фиксированные договоры не будут расторгаться досрочно
Eesti Energia приносит извинения в связи с тем, что некоторым клиентам были отправлены письма с неверными данными.Фото: Shutterstock
Вчера Eesti Energia разослала письмо десяткам тысяч клиентов, в котором сообщила, что их фиксированные договоры на электроэнергию будут расторгнуты досрочно. Теперь же концерн пояснил, что это была ошибка, передает Äripäev.
Eesti Energia приносит извинения в связи с тем, что некоторым клиентам были отправлены письма с неверными данными.
«В четверг из-за человеческой ошибки компания разослала письма 21 000 клиентам, в которых, вероятно, была указана неверная дата истечения срока действия договора. При первой возможности эти клиенты получат новое письмо с правильными данными и на предпочтительном для клиента языке», – заявили в концерне.
Eesti Energia подчеркивает, что не расторгает договоры с фиксированной ценой досрочно и в одностороннем порядке. «Я искренне извиняюсь перед клиентами. Это была человеческая ошибка. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных ошибок в будущем, – сказала член правления Eesti Energia Агнес Роос. – Eesti Energia держит свои обещания. Мы не будем в одностороннем порядке и досрочно расторгать договоры с фиксированной ценой».
Клиенты, которые получили неправильное информационное письмо, подключены к пакету «Kindel». В письме могла быть указана неправильная дата расторжения договора, а также выбран неверный язык, например, вместе письма на эстонском языке клиент получил письмо на русском.
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