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    Минфин США пригрозил санкциями за попытки обойти потолок цен на российскую нефть

    Потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря.Фото: Shutterstock

    Компании, которые не будут соблюдать потолок цен при морских перевозках российской нефти, столкнутся с «последствиями». Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

    «Те, кто будет уклоняться от ограничения цен, фальсифицируя документацию или иным способом скрывая происхождение нефти или ее реальную цену, столкнутся с последствиями в соответствии с законодательством юрисдикций, применяющих ограничение цен», — сказал Адейемо, выступая в Брукингском институте в Вашингтоне, передает «Медуза».
    В частности, как следует из разъяснений Минфина США, к американским компаниям, которые попытаются обойти потолок цен на российскую нефть, будут применяться в том числе денежные штрафы.
    В начале сентября страны «Большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать с 5 декабря — одновременно с вступлением в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем.
    На каком уровне будет установлен этот потолок, пока неизвестно. По словам Уолли Адейемо, он окажется выше себестоимости добычи нефти в России и будет учитывать исторический уровень цен на нее.

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