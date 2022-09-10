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10 сентября 2022 в 12:33 Поделиться:









Минфин США пригрозил санкциями за попытки обойти потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. Фото: Shutterstock

Компании, которые не будут соблюдать потолок цен при морских перевозках российской нефти, столкнутся с «последствиями». Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Те, кто будет уклоняться от ограничения цен, фальсифицируя документацию или иным способом скрывая происхождение нефти или ее реальную цену, столкнутся с последствиями в соответствии с законодательством юрисдикций, применяющих ограничение цен», — сказал Адейемо, выступая в Брукингском институте в Вашингтоне, передает «Медуза».

В частности, как следует из разъяснений Минфина США, к американским компаниям, которые попытаются обойти потолок цен на российскую нефть, будут применяться в том числе денежные штрафы.

В начале сентября страны «Большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать с 5 декабря — одновременно с вступлением в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем.

На каком уровне будет установлен этот потолок, пока неизвестно. По словам Уолли Адейемо, он окажется выше себестоимости добычи нефти в России и будет учитывать исторический уровень цен на нее.