202-й день войны в Украине: ВСУ освободили несколько населенных пунктов и продвинулись в Харьковской области
Украинские войска освобождают территории Харьковской области. Фото иллюстртивное. Фото: Scanpix
Идет 202-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 13 сентября.
Украина продолжает добиваться успехов в контраступательной операции в Харьковской области. Оперативное командование «Юг» сообщило
об освобождении пяти населенных пунктов
, а помимо этого ВСУ вошли
еще и в село Терновая. Всего за прошедшие сутки ВСУ продвинулись в Харьковской области на 12 километров и освободили от российских войск территорию площадью 500 квадратных километров
. По словам
ССО «Азов Харьков», на данный момент освобожден весь северо-восток Харьковской области
. За весь сентябрь украинская армия освободила в Харьковской области территорию площадью 6000 квадратных километров. США назвали
украинские успехи «впечатляющими».
Были успехи и в других регионах: в Донецкой области ВСУ освободили город Святогорск.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил
о нескольких освобожденных населенных пунктов в Луганской области, но отказался их назвать.
По словам
россиян, ВСУ предприняли неудачную попытку заслать диверсантов в Красный Лиман (Донецкая область).
Харьков снова остался без света
– вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Все это последствия ракетного удара, который Россия нанесла по ТЭЦ-5 в Харьковской области.
В Изюме за время оккупации погибли 1000 человек
, утверждает
депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников.
350 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало
об убийстве 250 солдат ВСУ
.
Три человека погибли, семь получили ранения
в результате обстрела Харьковской области, сообщает
«Украинская правда».
В сентябре ВСУ освбодили 6000 километров украинской территории
, сказал
президент Украины Владимир Зеленский.
Украина контролирует 45% Донецкой области
, сообщает
глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Каждый день на оккупированных и освобожденных территориях фиксируются 200 военных преступлений
, сообщает
Генштаб ВСУ.
Пентагон
: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ.
Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину, утверждает
Генштаб ВСУ.
Председатель Совета Федераций РФ Андрей Климов заявил
, что не видит необходимости в мобилизации
или введении военного положения.
Еще одна ротация россиян будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки, поскольку те лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур
и будут эффективнее в зимний период, утверждает
Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Украина попросила
США о новой военной помощи. Речь идет о ракетах дальностью 300 км
.
Посольство Болгарии вернулось
в Киев.
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