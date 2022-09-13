202-й день войны в Украине: ВСУ освободили несколько населенных пунктов и продвинулись в Харьковской области

Производство Enefit Green в августе упало на треть

В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.