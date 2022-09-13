  • Поделиться:

    202-й день войны в Украине: ВСУ освободили несколько населенных пунктов и продвинулись в Харьковской области

    Украинские войска освобождают территории Харьковской области. Фото иллюстртивное. Фото: Scanpix

    Идет 202-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 13 сентября.

    Украина продолжает добиваться успехов в контраступательной операции в Харьковской области. Оперативное командование «Юг» сообщило об освобождении пяти населенных пунктов, а помимо этого ВСУ вошли еще и в село Терновая. Всего за прошедшие сутки ВСУ продвинулись в Харьковской области на 12 километров и освободили от российских войск территорию площадью 500 квадратных километров. По словам ССО «Азов Харьков», на данный момент освобожден весь северо-восток Харьковской области. За весь сентябрь украинская армия освободила в Харьковской области территорию площадью 6000 квадратных километров. США назвали украинские успехи «впечатляющими».
    Были успехи и в других регионах: в Донецкой области ВСУ освободили город Святогорск. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил о нескольких освобожденных населенных пунктов в Луганской области, но отказался их назвать.
    По словам россиян, ВСУ предприняли неудачную попытку заслать диверсантов в Красный Лиман (Донецкая область).
    Харьков снова остался без света – вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Все это последствия ракетного удара, который Россия нанесла по ТЭЦ-5 в Харьковской области.
    В Изюме за время оккупации погибли 1000 человек, утверждает депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников.
    350 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало об убийстве 250 солдат ВСУ.
    Три человека погибли, семь получили ранения в результате обстрела Харьковской области, сообщает «Украинская правда».
    В сентябре ВСУ освбодили 6000 километров украинской территории, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
    Украина контролирует 45% Донецкой области, сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
    Каждый день на оккупированных и освобожденных территориях фиксируются 200 военных преступлений, сообщает Генштаб ВСУ.
    Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ.
    Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину, утверждает Генштаб ВСУ.
    Председатель Совета Федераций РФ Андрей Климов заявил, что не видит необходимости в мобилизации или введении военного положения.
    Еще одна ротация россиян будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки, поскольку те лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период, утверждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
    Украина попросила США о новой военной помощи. Речь идет о ракетах дальностью 300 км.
    Посольство Болгарии вернулось в Киев.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Бизнесмены привлекают детей к делу: «Не скрипачи же все-таки из них выйдут, а бизнесмены»
Нейнар Сели: как предпринимателю выжить, если счет за электроэнергию выше прибыли?
Как не разориться на счетах за отопление: выбираем экономные источники тепловой энергии
Эпицентр
В Европе опасаются финансового краха энергетических компаний. Почему?
ДВ объясняют, почему скандинавские страны решили выделить энергетическим компаниям десятки миллиардов евро, чтобы уберечь их от «эффекта Lehman Brothers».
ДВ объясняют, почему скандинавские страны решили выделить энергетическим компаниям десятки миллиардов евро, чтобы уберечь их от «эффекта Lehman Brothers».
Все большие материалы
Инвестор
Производство Enefit Green в августе упало на треть
В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: энергетическая война в самом разгаре
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Карис – Рийгикогу: бюджет – это не черная дыра, не обманывайте себя и избирателей
Представление о том, что расходы и методы поддержки можно увеличить без повышения налогов и не отказываясь от чего-либо, является иллюзией. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу.
Представление о том, что расходы и методы поддержки можно увеличить без повышения налогов и не отказываясь от чего-либо, является иллюзией. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу.
Все мнения
Интервью
Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение