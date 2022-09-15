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15 сентября 2022 в 6:49 Поделиться:









Чиновников ждет беспрецедентное повышение зарплаты

Согласно закону, каждую весну проходит индексация заработных плат высших государственных служащих с учетом роста зарплат и уровня инфляции за предыдущий год. Фото: Andras Kralla

В ситуации, когда инфляция в августе превысила 25 процентов, зарплаты в частном секторе растут, а учителя в государственном секторе грозят забастовкой, высокопоставленных госслужащих в апреле следующего года ожидает беспрецедентный скачок зарплаты, пишет rus.err.ee.

Согласно закону, каждую весну проходит индексация заработных плат высших государственных служащих с учетом роста зарплат и уровня инфляции за предыдущий год – в этом году рост заработной платы составит около 14,06% для высокопоставленных госслужащих.

Таким образом, если в этом году зарплаты президента Алара Кариса, спикера Рийгикогу Юри Ратаса, премьер-министра Каи Каллас и председателя Государственного суда Виллу Кыве были увеличены на 500 евро, то в следующем году ожидается повышение зарплаты более чем на 1000 евро – с 7303 евро до 8330 евро.

Зарплаты вице-спикеров Рийгикогу, государственного контролера, канцлера права, членов Государственного суда, генерального прокурора, министров, государственного секретаря, председателей комиссий Рийгикогу и председателей фракций в апреле вырастут на 873 евро до 7080 евро.

Зарплата мэра Таллинна Михаила Кылварта может вырасти на 1015 евро до 8238 евро, такая же зарплата будет выплачиваться и председателю горсобрания Евгению Осиновскому.